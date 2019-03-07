'8 Mart Dünya Kadınlar Günü Araştırması' Sonuçları Açıklandı

KADINLARA 4 AYLIK DOĞUM İZNİ YETMİYOR!

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 71'i çalışan kadınlara verilen 4 aylık doğum izni süresinin yeterli olmadığını düşünüyor. Katılımcıların çoğunluğu izin süresinin 12-24 ay olması gerektiğini söylüyor. Yüzde 61'lik kesim ise ev hanımlığının iş dünyasında olmaktan daha zor olduğunu belirtiyor

Türkiye'nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak da bilinen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir araştırma hazırladı. Araştırma, çalışan kadınlara 4 aylık doğum izni süresinin yeterli olmadığını ortaya koydu. Katılımcıların çoğunluğu izin süresinin 12-24 ay olması gerektiğini söyledi.

13- 28 Şubat 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup çalışan 5.899 kişi katıldı. Araştırma kapsamında katılımcılara, Kadınlar Günü'nün anlamı ve kendileriyle ilgili sorular yöneltildi. Araştırmadan çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:

EV Mİ ZOR İŞ Mİ?

Katılımcıların yüzde 61'i ev hanımlığının daha zor olduğunu belirtirken, yüzde 39'u iş dünyasında

olmanın zor olduğunu dile getirdi.

DOĞUM İZNİ YETMİYOR

Katılımcıların yüzde 71'i çalışan kadınlara verilen doğum izni süresi yetersiz olduğunu düşünürken, yüzde 29'u ise yeterli olduğunu söyledi.

'İZİN SÜRESİ 12-24 AY OLMALI'

Kadınlara verilen doğum izinlerinin yetersiz olduğunu düşünen kişilerin yüzde 32'si kadınlara 24 ay izin verilmesi gerektiğini, yüzde 31'i 12 ay izin verilmesi gerektiğini, yüzde 12'si 9 ay, yüzde 10'u 18 ay, yüzde 8'i 6 ay, yüzde 7'si de 15 ay izin verilmesi gerektiğini söyledi.

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLE GÜÇLENİR

"Güçlü bir kadın sizce öncelikli olarak nasıl olmalıdır?" sorusuna katılımcıların yüzde 42'si "Ekonomik özgürlüğe sahip olmalıdır" yanıtını verdi. Bu yanıtı sırasıyla "Eğitim seviyesi yüksek olmalıdır" (yüzde 28), "Topluma faydalı bireyler yetiştirmelidir" (yüzde 24), "Yaşadığı toplumun sorunlarıyla yakından ilgilenmelidir" (yüzde 6) takip etti.

TÜRKİYE'NİN ÖRNEK KADINLAR ı

Katılımcıların yüzde 40'ı kendilerine rol modeli olarak Türkan Saylan'ı görürken, yüzde 24'ü Güler Sabancı'yı, yüzde 9'u Angela Merkel'i, diğer bir yüzde 9'luk kesim Sezen Aksu'yu, yüzde 3'ü Ayşe Arman'ı, yüzde 2'si Madonna'yı, diğer bir yüzde 2'lik kesim Beyonce'u rol modeli olarak kendilerine aldıklarını belirtti.

HER ALANDA BAŞARILI OLURLAR

Katılımcıların yüzde 76'sı kadınların istedikleri her alanda başarılı olabileceklerini söylerken, yüzde 10'u toplumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında, yüzde 9'u ev içi emekle ilgili işlerde, yüzde 5'i ise tasarım ve yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabileceklerini belirtti.

'EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ' DEDİLER

Yapılan araştırmada katılımcılara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlamı sorulduğunda yüzde 32'si "Emekçi kadınların kutladığı bir gündür" şeklinde yanıt verdi. Yüzde 25'i "İnsan hakları temelinde, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik başarılarının kutlanmasına dair bir gündür", yüzde 21'i "Kadın emeğine gereken değeri vermek için kutlanır", yüzde 11'i "Kadınların, eşitlik taleplerini dile getirmesi için kutlanan bir gündür", yüzde 7'si "Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kutlanılan bir gündür" yüzde 4'ü ise "Tüm dünyada entelektüel kesimin kutladığı bir gündür" şeklinde cevapladı.