8 Mart Dünya Kadınlar Günü Artık Resmi Tatil

ALMANYA'da 16 eyalet içinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü resmi tatil ilan eden ilk ve tek eyalet Berlin oldu.

ALMANYA'da 16 eyalet içinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü resmi tatil ilan eden ilk ve tek eyalet Berlin oldu. Koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin oylarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tatil olarak kabul eden yasa tasarısı meclisten geçti. Muhalefet partileri CDU, FDP ve aşırı sağcı AfD ise tasarıya karşı çıktı. CDU sözcüleri 8 Mart'ın tatil ilan edilmesiyle ilgili "Berlin artık Çin, Vietnam ve Kuzey Kore ile aynı düzeye geldi" dedi.



İŞ DÜNYASI: ÜRETİM BİNDE 3 AZALIR



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil olmasına iş çevreleri de tepki gösterdi. İşverenler, tatil günü nedeniyle üretimde azalma olacağını belirtti. İş çevreleri tatil günü nedeniyle üretimde binde üç oranında bir azalmanın olacağını iddia etti. Almanya'da en az resmi tatil günü Berlin'de bulunuyor. 8 Mart'ın tatil ilan edilmesiyle birlikte eyalette yıllık resmi tatil gün sayısı 10'a çıktı. En fazla tatil günü ise Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinde var. Bavyera'da yılda 13, Baden Württemberg'te ise yılda 12 gün resmi tatil bulunuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan

Almanya'da Görüp Ekmeye Başladığı Meyvenin Kilosunu 10 TL'den Satıyor

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek

Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler