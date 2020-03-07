8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Avrupa'nın ilham veren 19 kadını

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Avrupa'nın 19 ilham verici kadını ve örnek mücadelelerini yazdık. Avrupalı kadınlar siyaset, sanat ve spordaki çalışmalarıyla birçok konuda büyük başarılara imza attı. Başbakanı, dağcısı, satranç oyuncusu ve yolsuzlukla mücadele eden savcı.. İste Avrupa'nın ilham veren kadınlarından bazıları.



Sanna Marin, Finlandiya



34 yaşındaki Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı. Siyasi kariyerine 2012 yılında başlayan Marin, siyasi anlayışını "Benim için insan hakları, eşitlik veya insanların eşitliği hiçbir zaman fikir değil, ahlaki anlayışımın temelini oluşturuyor. Siyasetin rolü, insanlara karşı ayrımcılık yapan yapıları söküp değiştirmek" şeklinde açıklıyor.