8 Mart Dünya Kadınlar Günü Berlin'de Resmi Tatil Oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil ilan edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil ilan edildi.



Bütün dünyada kadınlar günü olarak kutlanan ve kabul gören "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Berlin'de resmi tatil olarak kabul edildi. Berlin Eyalet Parlamentosu'nun içişleri komisyonunda alınan ortak kararla tatil kabul edilen 8 Mart artık resmi işgünü değil. Berlin, Uluslararası Kadınlar Günü'nü tatil ilan eden Almanya'nın ilk eyaleti oldu. Ülkede, eyalet sistemi gereği, her eyalet resmi tatil günlerini kendi belirleyebiliyor. Bugüne kadar Berlin, senede 9 resmi tatil ile Almanya'nın en az resmi tatil kullanan eyaleti idi.



Eyalet Parlamentosunun SPD Partisi Eşitlikçi Politikalar Sözcüsü Derya Çağlar, kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu karar, kadın erkek eşitliği alanında ilerlememizin yapı taşlarından biridir" ifadesini kullandı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti koalisyonunun yönettiği Berlin Eyalet Parlamentosunda karar yine bu üç partinin oylarıyla alındı. Resmi tatil kararı hemen bu sene uygulanmaya başlanacak ve 8 Mart Cuma günü Berlin'de resmi tatil olacak. - BERLİN

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