8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1) - Son Dakika

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1)
6 saat önce
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Kadın tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüşmesi ANKARA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:13 Kaynak: AA
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Kadın tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüşmesi ANKARA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş gerçekleştirdi. (1)
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