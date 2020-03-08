8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1) - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1)

6 saat önce

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Kadın tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüşmesi ANKARA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş gerçekleştirdi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

Kadın tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüşmesi ANKARA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş gerçekleştirdi. (1)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüş yaptı (1)

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:13 Kaynak: AA
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