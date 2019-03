8 Mart Dünya Kadınlar Günü Erzincan'da Kutlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın Eşi Nesrin Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un Eşi Gülnaz Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in Eşi Filiz Levent, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürü Muhammer Doğan, bazı kamu kurum müdür ve eşleri ile çok sayıda paydaş katıldı.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürü Muhammer Doğan, Kadının ilerlemesinin sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu olmadığını bu konunun, sürdürülebilir, eşit ve gelişmiş bir toplumu inşa etmenin yolu ve politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da bir ön koşulu olduğunu kaydetti.



Doğan konuşmasının devamında; "2018 yılı Temmuz ayına bakıldığında ülkemizde istihdam edilen kadın sayısının 9 milyon 121 bine çıktığı görülmektedir. Yine kadın istihdam oranlarına bakıldığında yüzde 29.7'ye, kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 34.7'ye yükseldiği görülmektedir. Bunun yanı sıra kadın milletvekili oranının yüzde 4.4'den yüzde 17.45'e yükselirken uzmanlık gerektiren mesleklerde kadın oranının yüzde 33 bandının çok üstünde olduğunu belirtmek isterim.



Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı şiddet önleme ve izleme merkezi olarak il bazında verdiğimiz hizmetlere değinecek olursak; şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak, Şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren, izleme çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası ile yürüten merkezlerdir. Bu doğrultuda; Erzincan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü olarak 2016 tarihinden itibaren 2329 kadına ve beraberindeki 276 çocuğa; rehberlik ve yönlendirme, barınma, hukuki destek, psiko-sosyal destek vb. gibi hizmet modelleri uygulanmıştır. Ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2018-2021 yıllarını kapsayan Erzincan İl Eylem Planı oluşturulmuş ve bu kapsamda 2018 yılında toplumun her tabakasından kişilerin katıldığı 37 eğitim programı tertip edilmiş ve toplamda 4884 kişiye, kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet, erken yaşta ve zorla evlilikler ile ilgili farkındalık eğitimleri düzenlenmiştir."diye konuştu.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş ise yaptığı konuşmada; "Emek ve hayat mücadelemizin en değerli varlıkları olan emekçi, vefakar, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın her yerinde kadınların hak ve özgürlüklerinin konuşulduğu, sorunlarına çözümler arandığı bir gün. Bu anlamlı günün nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın sorunlarına çözümler bulunmasına vesile olmasını temenni ediyorum.



Demokratik, gelişmiş bir toplum olmak istiyorsak kadınlarımızın etkinlik alanlarını güçlendirmeliyiz.



Eğitim, istihdam, sağlık başta olmak üzere hayatın her alanında kadınlarımız aktif rol aldıkça daha güçlü, daha güzel ve müreffeh bir toplum olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Hiçbir ülkenin, kadınların emeği, izleri ve katkısı olmadan gelişmesinin mümkün olmadığına inanıyorum. Yaşamın her alanında erkeklerin gölgesinde kalmadan kendini ifade etme imkanı bulan, şahsiyetini, kimliğini kimsenin tahakkümünde bırakmayan kadınlarımızın varlığı, bizleri aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Dinimiz de medeniyetimiz de tarihi tecrübelerimiz de kadınlarımızın haklarına saygı duymayı onların varlık alanına müdahale etmemeyi zorunlu kılıyor.



Bugün, bu sorumluluğu bu bilinci tekrar hatırlama günü. Bizler, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü imar edeceğine inanıyoruz.



Geleceğin anne adayı kız çocuklarımızın özellikle iyi bir eğitim almalarını sağlamada devletimiz kadar hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Eğitimi sadece bir meslek edinme, ekonomik özgürlüğünü elde etmeyle sınırlandıramayız. Kalkınmanın temelinde kadın eğitimi yatmaktadır. Kadınlarını eğiten toplumlar, nesillerini eğitmiştir. Çünkü nesilleri eğiten, kadınlardır.



Kadın milli kültürün değer hükümlerini öğrenerek ve benimseyerek milli ve dini ideallere ulaşmış bir kişilik seviyesine vardığı takdirde; gerek aile içinde, gerek daha geniş çerçeve olan toplum içinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilir. Bu özellikleri kazanan kadın, sosyalleşip toplum üyeliğini geliştirebilmektedir. Böylece aile ve toplumda daha fonksiyonel ve daha verimli duruma gelmektedir. Kadın, aile ve toplum arasındaki en sağlam köprüdür. İyi yetişmiş ve eğitilmiş kadın, toplum hayatında daha tesirli olabildiği gibi, aynı zamanda eğitimci rolü oynar.



Bu anlamda kız çocuklarımızın iyi eğitim almasında ailelerimize büyük görev düşüyor. İnanıyorum ki kız çocuklarımız iyi bir eğitim aldıkça gelecek nesillerimiz daha aydınlık olacaktır.



Sözlerimi Cahit Zarifoğlu'nun şu dizeleriyle bitirmek istiyorum: "kadınlarımız her asrın insan güzelleri/İmkan bekçileri/Ağır arabalarla taşınan sancılarımız/Ağır tabanlarımız/Etten değil gibi az yiyen gövdemiz/Toprağın ürününe avuç açan karşı koyan/Yeri var olmayan bir lisanla bağlayan/Sıcağa ve nalın kıvılcımına gerçek isimler koyan"



Ben bu duygu ve düşünceler içinde, şairin dediği gibi "yeri var olmayan bir lisanla bağlayan" siz değerli hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.



Konuşmaların ardından Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından katılımcılara enstrümantal müzik dinletisi sunuldu. Ardından Mikrokredi ile ticari faaliyet kuran kadınların tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Daha sonra ise Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın Eşi Nesrin Savaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in Eşi Filiz Levent, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un Eşi Gülnaz Başsoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürü Muhammer Doğan tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" ilkesi doğrultusunda üretime katkıda bulunan kadın bireylere teşekkür belgesi verildi. - ERZİNCAN

