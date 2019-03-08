8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Etkinliği

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolasıyla etkinlik düzenlendi.

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolasıyla etkinlik düzenlendi.



15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen etkinlikte 24 ilden gelen, toplum yararına faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kadın dernekleri ve eğitim merkezleri stant açtı.



Stantlarda kadınların bir yıl boyunca ürettiği el işi ve yöresel ürünler ile hazırladığı yemekler satışa sunuldu.



Satıştan elde edilecek gelirin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman ile stantları gezdi.



Yaman yaptığı açıklamada, Mardin"de her zaman kadın ve çocukların yanında olduklarını söyledi.



Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıldır kadınlar için değişik etkinlikler düzenlediklerini ve her geçen gün bu etkinliklere katılımın arttığını ifade eden Yaman, "Türkiye'nin değişik illerinden kadın misafirlerimizi çağırdık. 23 ilden binlerce kişi var. Mardinli kadınların ve bütün kadınların gününü kutluyorum." dedi.



Etkinlikte düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan 600 kadına sertifika verildi.



Festivale katılan kadınlar duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Festivalde kadınlar zılgıtlar eşliğinde halay çekti.

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