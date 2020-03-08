8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Siirt Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla broşür dağıttı.

Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Sibel Güneş Tardu, 15 Temmuz Demokrasi meydanında toplanan baro üyeleri adına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadın olmaktan kaynaklı cinsiyet temelli ayrıcalığa karşı mücadele günü olduğunu belirtti.

Kadın Hakları Komisyonu olarak kadınların yanında olduklarını belirten Tardu, şunları kaydetti:

"8 Mart, kadınların 'eşit işe eşit ücret' talebiyle eşitlik ve özgürleşme mücadelesini başlattığı, toplumsal alanda cinsiyet eşitliğinin tohumlarının atıldığı gündür. Tüm kadınların 8 Mart dünya kadılar gününü kutluyoruz."

Baro üyeleri açıklamanın ardından kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlatan broşür dağıttı.

Etkinliğe Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek de katıldı.