8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

6 saat önce

Siirt Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla broşür dağıttı.

Siirt Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla broşür dağıttı.

Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Sibel Güneş Tardu, 15 Temmuz Demokrasi meydanında toplanan baro üyeleri adına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadın olmaktan kaynaklı cinsiyet temelli ayrıcalığa karşı mücadele günü olduğunu belirtti.

Kadın Hakları Komisyonu olarak kadınların yanında olduklarını belirten Tardu, şunları kaydetti:

"8 Mart, kadınların 'eşit işe eşit ücret' talebiyle eşitlik ve özgürleşme mücadelesini başlattığı, toplumsal alanda cinsiyet eşitliğinin tohumlarının atıldığı gündür. Tüm kadınların 8 Mart dünya kadılar gününü kutluyoruz."

Baro üyeleri açıklamanın ardından kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlatan broşür dağıttı.

Etkinliğe Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek de katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:05 Kaynak: AA
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