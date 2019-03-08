Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Florya'da Kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Florya'da Kutlandı

49 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in davetiyle Florya'da kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Florya'da Kutlandı, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in davetiyle Florya'da kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe, futbolcuların, idari ve teknik ekip ile tesis çalışanlarının eşleri katıldı.

Fatih Terim'in günün anlamına ilişkin konuşmasıyla başlayan organizasyonda yemek servisi futbolcular tarafından yapılırken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın eşi Patricia'nın doğum günü için de pasta kesildi.

Gün anısına futbolcu ve çalışanların eşlerine forma hediye edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:51 Kaynak: AA

Fatih Terim, Dünya Kadınlar Günü, Spor
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