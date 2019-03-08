8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Derlenen Mükemmel Bir Albüm!

"Women in Power" derleme albümü, müzik tarihinin unutulmaz kadın müzisyenlerinin en sevilen eserlerini bir araya getiriyor.

Fransız pop müziğinin eşsiz divası Dalida, caz ve soul müziğin yeni nesil güçlü seslerinden Kandace Springs, söz yazarlığı ve pek çok enstrümandaki becerisiyle adından söz ettiren Skylar Grey ve birbirinden değerli pek çok kadın müzisyen bu albümde.

Arşivinizde mutlaka bulunması gereken bu özel derleme albümü kaçırmayın!