8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Derlenen Mükemmel Bir Albüm!
17 dakika önce
8 Mart Dünya Kadınlar gününde Universal Müzik Türkiye ve Radio Slow Time'dan anlamlı bir albüm geliyor!
"Women in Power" derleme albümü, müzik tarihinin unutulmaz kadın müzisyenlerinin en sevilen eserlerini bir araya getiriyor.
Fransız pop müziğinin eşsiz divası Dalida, caz ve soul müziğin yeni nesil güçlü seslerinden Kandace Springs, söz yazarlığı ve pek çok enstrümandaki becerisiyle adından söz ettiren Skylar Grey ve birbirinden değerli pek çok kadın müzisyen bu albümde.
Arşivinizde mutlaka bulunması gereken bu özel derleme albümü kaçırmayın!
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:31 Kaynak: Bültenler
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