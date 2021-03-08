8 Mart Dünya Kadınlar Günü internette yapılan konserle kutlandı - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli ülkelerden müzisyenlerin internetten katılımıyla konser düzenlendi.

Proje direktörlüğünü Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı klarnet sınıfı öğretim görevlisi ve koro şefi Ilgar Eyyubov'un yaptığı konsere, Azerbaycan, Rusya, Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Litvanya'dan müzisyenler katıldı.

Türkiye'den Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Mehriban Mammadaliyeva ile Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Mehdi Eyyubov, Ali Eyyubov, Zeynep Avşar ve Bilge Gürer'in temsil ettiği konserde katılımcılar klasik müzik ve pop müzik eserleri seslendirdi.