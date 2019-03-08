8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Kadın Astsubaylar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Etkinlik Düzenledi
1 saat önce
- Kadın Astsubaylar'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla inmeleri Ortaköy sahilinde çiçekler ile karşılanmaları Konuşmalardan görüntüler Genel görüntüler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde...
- Kadın Astsubaylar'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla inmeleri Ortaköy
sahilinde çiçekler ile karşılanmaları
Konuşmalardan görüntüler
Genel görüntüler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkinlik düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:46 Kaynak: AA
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