Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Kadın Astsubaylar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Etkinlik Düzenledi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Kadın Astsubaylar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Etkinlik Düzenledi

1 saat önce

- Kadın Astsubaylar'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla inmeleri Ortaköy sahilinde çiçekler ile karşılanmaları Konuşmalardan görüntüler Genel görüntüler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde...

- Kadın Astsubaylar'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla inmeleri
Ortaköy sahilinde çiçekler ile karşılanmaları
Konuşmalardan görüntüler
Genel görüntüler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkinlik düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Ortaköy, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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