8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Hikayeleri" resim sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Kadın Hikayeleri' resim sergisi açıldı - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Hikayeleri" resim sergisi açıldı

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından "Kadın Hikayeleri" adlı resim sergisi açıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından "Kadın Hikayeleri" adlı resim sergisi açıldı.

Ataşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ev kadınlarını sanatla buluşturan ve kadınların yoğun emekleriyle ortaya çıkan çalışmaların oluşturduğu serginin Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonundaki açılışını Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse yaptı.

Açılışa Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, Ataşehir Belediyesi Ana Renkler Projesi kursiyerleri ile vatandaşlar katıldı.

Sergide,160 Ataşehirli kadının yıl boyunca yaptıkları 245 tablo sergilendi.

Eğitmen Serpil Gündoğdu Yeşilırmak, sergiyle kadınların tutkularını, umutlarını, sevinçlerini ve üzüntülerini tuvallerine aktarmayı amaçladıklarını belirterek, "16 Mart'a kadar açık kalacak sergimizi herkesin gezmesini dilerim. Hem bu değerli kadınlarımızla tanışabilir hem de onların hikayelerini kendilerinde dinleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 04:14:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Hikayeleri" resim sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]