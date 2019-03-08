Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

2 saat önce

Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı, System.String[]
Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Kadın Konukevi ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Hazal Ekinci Çelebi, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın her yerinde kadının anıldığı, bir gün. Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. İleri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır" dedi.

100. Yıl Kültür Merkezinde yapılan programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve eşi, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, SGK İl Müdürü Hicran Çakmakçi, daire müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Çankırı, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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