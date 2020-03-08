8 Mart Dünya Kadınlar Günü Manisa'da kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Manisa'da kutlandı - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Manisa'da kutlandı

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Manisa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Manisa'da kutlandı, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Manisa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Programlara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Kuğu, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samanlı, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kadın katıldı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Programda söz alan Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samanlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün öneminde bahsederek, bütün kadınların gününü kutladı.


Kadınlara karanfil


Programın devamında, Manisa'da bir otelde 'Şimdi Söz Kentin Sahibi Kadınlarda' adlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kent Çalıştayı programı gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samanlı söz aldı. Samanlı, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin sorumluluklarından bahsetti. Samanlı'nın ardından söz alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını iletti. Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ise çalıştayda çıkan önerilerin Büyükşehir Meclisi'ne sunulacağını belirtti. Konuşmaların ardından programda bulunan kadınlara karanfil hediye edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlandı. Programın devamında 'Söz Kadınların' sloganıyla çalıştaya geçildi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
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