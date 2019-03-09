Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde El Emeği Göz Nuru Eserler Beğeniye Sunuldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde El Emeği Göz Nuru Eserler Beğeniye Sunuldu

11 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan faydalanan kadınların hazırlamış olduğu "El İşi Sergisi" açıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde El Emeği Göz Nuru Eserler Beğeniye Sunuldu, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan faydalanan kadınların hazırlamış olduğu "El İşi Sergisi" açıldı.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen açılışa; Vali Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Temsilcisi Hatice Kaya, vali yardımcıları, kaymakam eşleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kursiyerlerle birlikte kesen Kevser Çakacak, "Bizim kültürümüzde kadın hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Kadınlarımızın eğitim ve sağlık başta olmak üzere toplumsal hayatın her alanında önemli roller üstlendiklerini ve ülke kalkınmasına çok önemli katkılar sunduklarına şahit olmaktayız. Kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Dizisindeki Ceyda Karakterinin Giyim Tarzı İzleyiciyi İsyan Ettirdi! Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu

Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı Cinsel İstismar Şüphelisi Çift Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:44:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde El Emeği Göz Nuru Eserler Beğeniye Sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]