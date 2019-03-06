Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ücretsiz Ulaşım

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ücretsiz Ulaşım

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ücretsiz Ulaşım, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara belediyeye ait toplu taşıma araçları kent merkezi ve ilçelere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyeye araçlarının tamamı kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini bildirdi. Açıklamada, belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ilçelerde de kadınlara hizmet vereceği belirtildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:13 Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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