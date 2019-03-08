8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden Renkli Kareler
26 dakika önce
İSTANBUL (İHA) – Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokakları dolduran kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.
İSTANBUL (İHA) – Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokakları dolduran kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bugün dünyanın her köşesinden kadın ve erkek binlerce kişi sokağa çıktı. Dünyanın çeşitli yerlerinden kameralara yansıyan anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:18 Kaynak: İHA
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