8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden Renkli Kareler

İSTANBUL (İHA) – Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokakları dolduran kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL (İHA) – Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokakları dolduran kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bugün dünyanın her köşesinden kadın ve erkek binlerce kişi sokağa çıktı. Dünyanın çeşitli yerlerinden kameralara yansıyan anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

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