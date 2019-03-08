Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden Renkli Kareler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden Renkli Kareler

17 dakika önce

Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokakları dolduran kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden Renkli Kareler, System.String[]
Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokakları dolduran kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bugün dünyanın her köşesinden kadın ve erkek binlerce kişi sokağa çıktı. Dünyanın çeşitli yerlerinden kameralara yansıyan anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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