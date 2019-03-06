8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Doğru

Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle el sanatları sergisi açtı.

Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle el sanatları sergisi açtı.



Tarihi Taş Bina Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide 470 eser yer aldı.



Açılan sergi, 8 Mart 2019 Cuma günü akşam 17.00'a kadar Taş Bina Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.



Serginin açılışına, Vali Fahri Meral'in eşi Zehra Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın eşi Şerife Çalışkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İmiş Günenç, Belediye Meclis Üyeleri, protokol mensuplarının eşleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

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