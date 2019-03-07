8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Doğru

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Akbıyık, mesajında, 1977'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla tüm dünyada 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlandığını bildirdi.



Kadının hem toplumun hem de ailenin temeli olduğunu belirten Akbıyık, "Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumlulukları paylaşır, yüke omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır, sevgi ve masumiyet taşır. Bu nedenledir ki gerek inancımız gerekse toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının Fransa, İtalya, Romanya, Bulgaristan, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerden önce tanındığına vurgu yapan Akbıyık, mesajında şunları kaydetti:



"Bu düzenlemeler neticesinde, bilim, siyaset, eğitim, kültür, sanat ve iş dünyasında hepimizi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız, geleceğe ilişkin en büyük güvencemiz olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında bize destek olan, bizi eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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