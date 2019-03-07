Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Doğru

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Doğru

1 saat önce

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, kadınların, toplumsal yaşamın onurlu bireyleri olarak hayatın her alanında kendilerini göstermelerinin tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracağını ifade etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Doğru, System.String[]
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, kadınların, toplumsal yaşamın onurlu bireyleri olarak hayatın her alanında kendilerini göstermelerinin tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracağını ifade etti.

Yontan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, son dönemde kadınlara yönelik ayrımcılık, baskı ve şiddetin yoğun olarak yaşandığını belirtti.

Türk kadınının hala hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Yontan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınlarımızın, toplumsal yaşamımızın onurlu bireyleri olarak hayatın her alanında kendilerini göstermeleri tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Şiddetin, argonun, töre cinayetlerinin, istismarların, ayrımcılığın olmadığı ve baskı içeren uygulamalarla karşı karşıya kalınmadığı bir dünya hepimizin en büyük arzusudur. Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın, ayrımcılığın ve şiddetin kalktığı bir ortamda yaşamaları dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:09 Kaynak: AA

8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Ekonomi
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