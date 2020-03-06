8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

6 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Ilık, mesajında, kadınların sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil ettiğini belirtti.


Huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarını kadınların oluşturduğunu aktaran Ilık, yaşamın her alanında, kişiliği, karakteri, çalışkanlığı ile mutlu ve başarılı toplumların mimarları olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.


Ilık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan Türk kadını, cumhuriyetimizin kurulmasıyla ve demokrasinin gelişmesiyle eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmiş, modern Türkiye'nin simgesi ve cumhuriyetimizin en büyük teminatı olarak toplumsal yaşamda yerini almıştır.


Türk kadınına, hak ettiği değeri pek çok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Günümüzde kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan kamu yönetimine kadar her alanda üstün başarılar elde etmiştir. Bu özelliklerinden dolayı kadınlarımız, insanlığın kalbi, duygusu, estetiği, hatta hayatın temel anlamıdır. Cennet anaların ayakları altındadır anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Dünya Kadınlar Günü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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