8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, ailenin ve toplumun temeli olan kadınların hayattaki yeri ve önemine dikkat çekmek amacıyla 8 Mart'ın çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti.

Farklı toplumlarda kadının statüsü tartışma konusu olsa da Türk kültüründe kadınların, hiçbir zaman geri planda olmadan bir anne, bir eş veya bir evlat olarak aile düzenine katkıda bulunduğunu vurgulayan Akın, yeri geldiğinde devlet işlerinde de söz sahibi olduğunu vurguladı.

Türk kadınlarının, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdiği evlatlarını cepheye göndermekle kalmadığını, hem cephe gerisinde askere yardımcı olduğunu hem de bu uğurda kendilerinin savaştığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki, güçlü nesillere sahip olmanın yolu güçlü kadınlardan geçmektedir. Bu sebeple hak, adalet, hoşgörü ve kardeşlik gibi güzel hasletler üzerine kurduğumuz medeniyetimizin yükselmesi ve ülkemizin 'güçlü Türkiye' hedefi yolunda emin adımlarla ilerleyebilmesi için kadınlarımızın her alanda kendisini geliştirmesine ve toplumsal hayatın içinde olmasına daha fazla önem göstermeliyiz. Bu duygularla, içtenliği, fedakarlığı ve çalışkanlığı ile hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, güzelliklerle dolu bir hayat sürmelerini diliyorum."