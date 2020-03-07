8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

6 saat önce

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağdeviren, mesajında, kadınların bir anne olarak gelecek nesilleri yetiştirme konusunda gösterdiği fedakarlık ve çabanın her türlü takdirin üzerindedir olduğunu belirtti.

Kadınların annelik görevlerinde olduğu gibi hayatın her alanında başarılarıyla öne çıktığını aktaran Dağdeviren, "Gerektiğinde devletin kuruluşunda, gerektiğinde ise vatanın kurtuluşunda üstün kahramanlıklar sergileyen kadınlarımız tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelemizde daima en ön safta yer almışlardır. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak, cesaretiyle tarihin her sayfasında gözardı edilemeyecek rol oynayan tüm kadınlarımızın kişilik haklarını en iyi şekilde koruyup gözetmeye çalıştığımızı ve kadınlardan yana pozitif ayrımcılık yaptığımızın bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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