8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

7 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Bilgin, mesajında, kadınların tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza vererek sergiledikleri özverili, fedakar ve vatansever tutumlarıyla örnek olduklarını belirtti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bilgin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Günümüz dünyasında ülkelerin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesinin temelinde, kadınların üretimde, yönetimde ve yaşamın her alanında eşit bir şekilde bulunması, karar alma mekanizmalarına ve süreçlerine eşit katılması, giderek artan sayıda kadının iş dünyasında ve siyaset arenasında yer alması yatmaktadır. Hayatını ailesine adayan kadınların, toplumun her alanında üstlendikleri misyonu en güzel şekilde taşıdıklarına yürekten inanıyorum. Kadınların aile içinde 'anne' olmakla başlayan fedakarlık, sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duyguları toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli gücü oluşturur.

Dünyadaki en zor mesleklerin başında gelen insan yetiştirme sanatının en güzeli anne vasfıyla kadınlar tarafından icra ediliyor. Bu liyakati ve değeriyle kadınlar her zaman baş tacı edilmeyi hak ediyorlar. Bir toplumda demokrasi ve insan haklarının benimsenmesi ve yerleşmesi, kadının saygınlığı, hak ve hukukunun her türlü olumsuz etkilerden arındırılmasıyla mümkündür. Bunun aksini düşünmek söz konusu dahi olamaz."

Dünya Kadınlar Günü, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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