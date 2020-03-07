8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

6 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, kadının ailenin temel direği, kültürel ve ahlaki değerlerin koruyucusu, nesilden nesile aktarıcısı olduğunu belirtti.

Kadınların her alanda sayılarının artmasının Türkiye'yi daha ileri seviyelere taşıyacağını hatırlatan Kendirli, "Kadının istihdam ya da girişimcilik yoluyla ekonomiye katılımı, ülkemizin ekonomik hedefleri açısından elzemdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınlarımızın fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması partimizin temel hedef ve önceliklerimiz arasında yer almaktadır. AK Parti olarak, kadınlarımızın karar mekanizmalarında etkin yer alması konusunda seferberlik yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan ise kadınların son yıllarda giderek artan şekilde toplumsal hayatta daha aktif rol almaya başladığını hatırlattı.

AK Parti hükumetleri döneminde kadınların hak ettiği yere ulaşmalarında hayati adımlar atıldığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın başarılarını daha ileriye taşımak istiyoruz. Kadınlarımızın en büyük sorunu kendilerine yönelik şiddetlerdir. Şiddetin hiçbir türü insanlığa sığmazken, kadına yönelik şiddetin hiç bir şekilde açıklaması olamaz. Yapılan yasal düzenlemelerle, alınan adli tedbirler ve güvenlik önlemleriyle, kadına yönelik şiddetin son bulması için gerekli adımlar atılmıştır. Ancak toplumun her kesimi birlikte bu konu da daha hassas olmaları gereklidir."

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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