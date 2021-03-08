AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar - Son Dakika

AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar

08.03.2021 17:36

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılarAYDIN İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, 2 bin yıllık Nysa Antik Kenti'ndeki mecliste kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar

AYDIN İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, 2 bin yıllık Nysa Antik Kenti'ndeki mecliste kutladı. Antik meclisin dönemin zengin ailelerinden birinin mensubu olan Lulia Antonia Eurydice isimli kadının vasiyeti üzerine oğlu tarafından yaptırıldığı biliniyor.

Aydın'ın tarihi Nysa Antik Kenti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevli kadınları ağırladı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, tarihi meclis salonundaki etkinlikte, kadınlara karanfil ve bölgeden toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı hediye edip, günlerini kutladı. Etkinliğe, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 13 kadın katıldı.

'KADINLAR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü müdürlüğümüz bünyesinde çalışan kadınlarla birlikte Nysa Antik Kent'inde kutlamak istedik. Burası günün anlam ve önemini ifade eden değerlere sahip. Dönemin kralı tarafından yaptırılıp, kraliçe Nysa'nın adının verildiği antik bir kent. Meclis binası dönemin zengin ailelerinden Antoninus Pytodorus'un annesinin vasiyeti üzerine yapılmış. Kraliçenin ismiyle anılan bu kent, bizim kadın temasına verdiğimiz değeri ifade eden bir konu olduğu için buradayız. Dünya Kadınlar Günü'nde özellikle şehit ve gazilerin, kadın yakınlarının gününü özellikle kutlamak istiyorum. Kadın erkek eşitliğini bağlayan bir kültür yapısına sahibiz. Bu bağlamda tüm şiddet eylemlerinin son bulmasını diliyorum" dedi. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, şiddete karşı olduklarını söyledi.

'İLK KEZ GELDİLER'

Kutlamaya katılan Songül Aslan, "Burada olmaktan gerçekten tüm kadınlar olarak çok mutluyuz. Bu anlamda çok değişik bir yerde kadınlar gününü kutluyoruz. Bu doğrultuda müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra şiddet olmaz. Şiddetin olmadığı kadınlar gününü her zaman görmek istiyoruz. Arkadaşlarla bir arada olmak ve kaynaşmak çok güzel bir duygu" dedi. Buket Yılmaz Şahin de "Böyle önemli bir günde burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Buraya ilk defa geldim. Herkesin görmesi gereken bir yer. Yakın olmasına rağmen herkesin keşfetmesi gerekiyor" diye konuştu.

AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar
AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar
AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar
AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar
AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar
AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar
AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar
AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar
AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar

Kadınlar Günü, Turizm, Aydın, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Nysa Antik Kenti'nde kutladılar - Son Dakika


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