8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası online olarak yapılacak
06.03.2021 10:48
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası online olarak düzenlenecek.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası online olarak düzenlenecek.
Satranç İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası 7-8 Mart 2021 tarihlerinde genel ve kadınlar olmak üzere chess.com platformu üzerinden online olarak düzenlenecek. Söz konusu turnuvaya 6 Mart günü saat 17: 00'ye kadar bilecik.tsf.org.tr adresinden sporcular başvuru yapabilecek. - BİLECİK
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