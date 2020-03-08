8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde sağanağa rağmen toplanan binlerce kadın, Kraliyet Sarayı önündeki meydana yürüdü.

Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik taleplere ilişkin pankartlar taşındı.

Göstericiler, yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüş nedeniyle şehir merkezindeki bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Dünya Kadınlar Günü, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:46 Kaynak: AA
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