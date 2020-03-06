8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Kalaycı mesajında, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerektiğini, bunun artmasında da herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

Evinde anne, iş yerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınların ülkenin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Geçmişten bu yana kadınlar, hem toplumun hem ailenin temelini oluşturmuştur. Gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir önemi olan ve sevgiyi, nezaketi, inceliği öğreten yine onlardır. Ailesine katkı sağlamak uğruna nasır tutmuş elleriyle, şehit evladını vatan toprağına uğurlarken döktüğü gözyaşlarıyla, umudun hiç eksik olmadığı bakışlarıyla, duanın ve iyi dileklerin çağlayan gibi aktığı sözleriyle kadınlar milletimizin ruhu olmuştur."

Lütfü Savaş, Karaman, 8 Mart, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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