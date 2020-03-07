8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, mesajında, cenneti kadınların ayakları altına seren bir inancın mensubu olduklarını ifade etti.

Büyükkılıç, kadınları baş tacı olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şefkatin, fedakarlığın, özverinin ve sevginin simgesi olan kadınların, hayatın her alanında huzur içinde yer almaları gerekiyor. Bu anlamda kadının sosyal hayatın her yerinde daha aktif bulunması için çalışıyoruz. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif olmaları ve daha fazla kendilerine yer bulmalarıyla şehrimizin, ülkemizin ve dünyamızın daha güzel olacağına inanıyoruz. Türk kültürü ve inancımızda kadın her zaman önemli bir yere sahip. Bizler cenneti analarımız olan kadının ayakları altına seren bir inancın mensuplarıyız. Bu düşüncelerle başta evlatlarını bu vatana feda eden şehit analarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."

KTO Başkanı Gülsoy ise mesajında, ticaret ve girişimcilikte aktif rol alan kadınların Türkiye'nin kalkınmasında büyük rolü olduğunu belirtti.

Kadınların hayatın her alanında gösterdikleri başarı, emek ve fedakarlıklarla yaşama anlam kattığını ifade eden Gülsoy, "Kadınlarımız, ülke olarak verimliliğimizin artırılmasında ve gelişimimizde en önemli etkendir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Kadınlarımıza onların kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunulmasına vesile olursak, toplum olarak her zaman daha da ileriye gidebiliriz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt da kutlama mesajı yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Kadınlar Günü, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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