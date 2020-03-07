8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru

6 saat önce

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Günü dolayısıyla uygulamada durdurdukları kadın sürücülere çiçek takdim etti.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Günü dolayısıyla uygulamada durdurdukları kadın sürücülere çiçek takdim etti.

Hüdai Kaplıcaları yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan kadın sürücüler, jandarma trafik ekiplerinin çiçekli sürpriziyle karşılaştı.

Sürücülerin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlayan jandarma ekipleri, trafik kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması ve aşırı hız yapılmaması gibi konularda da kadın sürücülere uyarılarda bulundu.

Kadın sürücüler de çiçekli uygulamadan çok mutlu olduklarını belirterek, hatırlandıkları için jandarma trafik ekiplerine teşekkür ettiler.

Öte yandan çiçekli uygulama sırasında yolda yürüyüş yapan kadınlar da unutulmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe doğru

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:21 Kaynak: AA
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