Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Sergi

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Sergi

20 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile El İşi Ürünleri sergisi düzenlenen tören ile açıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Sergi, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile El İşi Ürünleri sergisi düzenlenen tören ile açıldı.

Halkın beğenisine sunulan eserlerin kursiyerler tarafından yapıldığını ve hepsinin birer Anadolu motifi taşıdığını dolayısı ile birer sanat eseri olduğunu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Her yıl ilk ve sonbahar olmak üzere iki dönem Meslek Edindirme kursları açıyoruz. 18 ayrı semtte kurs merkezimiz mevcuttur. Makrome, kuaförlük, Ev tekstili, giyim, takı-tasarım, dikiş, nakış, tekstil boyama, kilim dokuma gibi branşlar da açılan kurslara ev hanımları büyük ilgi göstermektedir. Ev hanımları bu vesile ile hem boş zamanlarını öğrenerek değerlendirmekte, hem de ev ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, sergide yer alan eserleri tek tek gezerek bilgi aldılar ve bu güzel eserlerinden dolayı kursiyerleri tebrik ettiler.

Açılış sonrası kursiyerler ile sergiyi gezmeye gelenler Başkan Memduh Büyükkılıç ile selfi ve hatıra fotoğraf çekildiler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Memduh Büyükkılıç, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi Planlama Müdürü, İntiharından Önce "Hakkınızı Helal Edin" Yazmış

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Sergi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]