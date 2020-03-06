8 Mart'ı kırmızı karanfillerle kutladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart'ı kırmızı karanfillerle kutladılar - Son Dakika

8 Mart'ı kırmızı karanfillerle kutladılar

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı ve Muratpaşa'nın kadın belediye meclis üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın çalışanlarına karanfil hediye etti.

8 Mart'ı kırmızı karanfillerle kutladılar, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı ve Muratpaşa'nın kadın belediye meclis üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın çalışanlarına karanfil hediye etti.


Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kadın çalışanlarına kırmızı karanfiller hediye ederek kutladı. Başkanvekili Sarı ve Muratpaşa Belediye Meclisi'nin kadın meclis üyeleri Deniz Filiz, Nuran Uğur ve Canan Keleş belediyenin ana hizmet binasındaki birimleri tek tek gezerek kadın çalışanlara, Başkan Ümit Uysal adına karanfil hediye etti. Sarı ve belediye meclis üyeleri, kadınların gününü kutlarken Başkan Uysal'ın, "Kadınların, sosyal yaşam içinde hak ettikleri gerçek yeri alabildiği, taciz ve şiddetin olmadığı, annelerin ağlamadığı, eşit hak temelli bir dünya hayalimizin gerçekleşmesi" dileğini de iletti. - ANTALYA

Muratpaşa, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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