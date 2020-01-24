8 Mart için dayanışma vurgusu - Son Dakika

İzmir'in kadın muhtarları İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ve mahallelerin sorunları için bir araya geldi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile İzmir'in ilçe belediye başkanlarının eşleri de davetliydi.



İzmir'in kadın muhtarları ve ilçe belediye başkan eşleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ve mahalle sorunları gündemiyle Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. Kadın Muhtarlar Derneği Temsilcisi 26 Ağustos Mahalle Muhtarı Şerife Güngör, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'e çiçek sundu. Kadın dayanışmasının öne çıktığı toplantıda Neptün Soyer, "İzmir kadın dostu bir kenttir ve bu programın amaçlarından biri de kadınların yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılmalarını sağlamaktır. Kadın muhtarların yönetimde olmaları kadın bakış açısıyla kentin planlanmasında önemlidir" dedi. Soyer, Henry Ford'dan bir alıntı yaparak "Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır" dedi. Toplantıda Neptün Soyer'e Karabağlar Ali Fuat Erden Mahallesi Muhtarı, Başkan Soyer'e iletilmesi için üzerinde mahalle çocuklarının "Ben Çocuk Sen Umut" sloganıyla taleplerinin olduğu tişörtü hediye etti.



"İzmir'in yönetimine ortak olduğumuzu hissediyoruz"



Kadın muhtarlar böyle bir toplantı düzenlendiği ve İzmir'in yönetime ortak olduklarını hissettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Toplantıda kadın muhtarlar ve ilçe belediye başkan eşleri önce 8 Mart etkinlikleriyle ilgili önerilerini sundu, ardından kendi mahalleleriyle ilgili sorunlarını dile getirdi. Sorunlar ve öneriler İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Avukat Nilay Kökkılınç tarafından not edildi. - İZMİR