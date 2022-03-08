8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor - Son Dakika
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8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor

08.03.2022 11:19
8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor

Derin Yoksulluk Ağı'nı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı Kadın Yoksulluğu Raporu, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Raporda, yoksullukla mücadele eden kadınların çocuk yaşta, ekonomik sebeplerle evlendirildiği, eğitim haklarına erişemediği, bakım yükü sebebiyle çalışamadığı, sağlık hizmetlerine, doğum kontrol araçlarına ve menstrual ürünlere erişemediği ve şiddete maruz bırakıldığında adalete ulaşamadığı belirtildi.

KADINLAR YÜZDE 24 DAHA AZ KAZANIYOR

Rapora göre dünya genelinde evsiz kalan kadınların 4'te 1'inin ev içi şiddet sebebiyle evsiz kaldığı ve kadınların yoksulluk içinde yaşama olasılığının erkeklere göre yüzde 35 daha fazla olduğu, gelir karşılaştırması yapıldığında, aynı iş için kadınların erkeklerden yüzde 24 daha az ücret aldığı belirtildi.

Kadınların erkeklerin en az iki katı kadar ücretsiz bakım işi üstlendiği belirtilen raporda, bir senede verilen karşılıksız bakım yükünün ortalama maliyetinin 10,8 trilyon dolar olduğu aktarıldı. Buna göre, dünya çapında, ücretli ve ücretsiz emek hesaba katıldığında bir kadın hayatı boyunca bir erkeğe göre dört sene daha fazla çalışıyor.

OKUR YAZARLIK ORANI DÜŞÜK

Derin Yoksulluk Ağı ayrıca son 4 ay içinde yakından takip ettiği 1580 kişinin verilerini de paylaştı. Buna göre, yoksul hanelerin yüzde 21'ini tek ebeveyn olan kadınlar oluştururken yoksul kadınların 50'sinin okur yazar olmadığı belirtildi. Bu oran erkekler için yüzde 42.

Ayrıca takip edilen kadınların yüzde 44,4'ünün hiç eğitim almadığı belirtilirken bu oran erkekler için yüzde 20,6 oldu. Rapora göre, en az ilkokul mezunu olan kadınların oranı yüzde 30,36 iken en az ilkokul mezunu olan erkeklerin oranı yüzde 39,45 oldu.

YOKSUL KADINLAR ÇOCUK BAKIMI NEDENİYLE ÇALIŞAMIYOR

Takip edilen yoksul hanelerde bulunan kadınların yüzde 75,16'sının, erkeklerin ise erkeklerin yüzde 33,17'sinin çalışmadığı, kadınların yüzde 18,24'ü günlük işlerde çalışırken yüzde 5,71'inin düzenli işlerde çalıştığı belirtildi. Kadınların yüzde 52'sinin çalışmama sebebi çocuk bakımı olurken çalışmayan erkeklerin ise yalnızca yüzde 1'i çocuk bakımı sebebiyle çalışmıyor.

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Son Dakika Güncel 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor - Son Dakika


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