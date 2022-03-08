8 Mart Kadınlar Günü'nde kan verdiler - Son Dakika
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8 Mart Kadınlar Günü'nde kan verdiler

08.03.2022 16:39
8 Mart Kadınlar Günü'nde kan verdiler

İslahiye Kaymakamlığı ve belediyesi, Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezi işbirliğinde 8 Mart Kadınlar Günü'nde kan bağışı kampanyası düzenledi.

İslahiye Kaymakamlığı ve belediyesi, Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezi işbirliğinde 8 Mart Kadınlar Günü'nde kan bağışı kampanyası düzenledi.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kampanya kapsamında Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural ile Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökçe, şehit ve gazi yakınları, kadınlar kan verdi.

Kaymakam Anteplioğlu, "Kan bağışı kampanyasını 8 Mart Kadınlar Günü'ne denk getirerek farkındalık oluşturmak istedik. Bu anlamlı günde de kan bağışında bulunduk. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz." dedi.

Kampanyaya katılanlara İslahiye Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda çorba, börek ve diğer ikramlarda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Kadınlar Günü'nde kan verdiler - Son Dakika


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