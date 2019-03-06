8 Mart Kadınlar Günü Şenliği" Düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesince, "8 Mart Kadınlar Günü Şenliği" düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, "8 Mart Kadınlar Günü Şenliği" düzenlenecek.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8-10 Mart'ta Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda gerçekleşecek şenlikte kadınların ürettikleri ürünler Antalyalılar ile buluşturulacak.





Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Meydan'ında gerçekleştirilecek etkinlikte kurulacak 200 stantta Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK) ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerleri, kadın kooperatifleri, dernekler, kadın platformlarından birçok kadın ürettikleri ürünleri satarak bütçelerine katkı sağlayabilecek.





Şenlik programında sokak sanatçıları ve bando gösterisi ile İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı üyelerinin konserleri yer alacak.

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