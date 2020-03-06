8 Mart öncesi 'Türkiye'de Kadın Emeği' raporu: Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor

DİSK/Genel-İş Sendikası raporuna göre, Türkiye'de her on kadından yalnızca üçü çalışıyor ve kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ülkeleri ortalamasının altında. Ülkede istihdam edilen kadınların yaklaşık yüzde 40'ıysa kayıt dışı çalıştırılıyor.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü yaklaşırken kadın hakları savunucuları, Türkiye'nin dört bir yanında eylem planı hazırlığında.