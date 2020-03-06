8 Mart öncesi 'Türkiye'de Kadın Emeği' raporu: Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya 8 Mart öncesi 'Türkiye'de Kadın Emeği' raporu: Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor - Son Dakika Dünya

8 Mart öncesi 'Türkiye'de Kadın Emeği' raporu: Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor

6 saat önce

DİSK/Genel-İş Sendikası raporuna göre, Türkiye'de her on kadından yalnızca üçü çalışıyor ve kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ülkeleri ortalamasının altında. Ülkede istihdam edilen kadınların yaklaşık yüzde 40'ıysa kayıt dışı çalıştırılıyor.

8 Mart öncesi 'Türkiye'de Kadın Emeği' raporu: Her 10 kadından 4'ü kayıt dışı çalıştırılıyor, System.String[]

DİSK/Genel-İş Sendikası raporuna göre, Türkiye'de her on kadından yalnızca üçü çalışıyor ve kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ülkeleri ortalamasının altında. Ülkede istihdam edilen kadınların yaklaşık yüzde 40'ıysa kayıt dışı çalıştırılıyor.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü yaklaşırken kadın hakları savunucuları, Türkiye'nin dört bir yanında eylem planı hazırlığında.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:14 
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