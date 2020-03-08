8 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar: 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz"TOHM, Türkiye'de sporun altyapılarını geliştirebilecek en önemli ve en güçlü projelerden biri""2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye...

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu

Yunanistan sınırına geçmek için 12 kez girişimde bulunup yakalanan göçmen, karşıya geçmek için fırsat kolluyor

Koronavirüs görülmeyen Türkiye, turistlerin gözdesi oldu

Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti