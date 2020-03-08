8 Mart Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 8 Mart Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

8 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar: 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz"TOHM, Türkiye'de sporun altyapılarını geliştirebilecek en önemli ve en güçlü projelerden biri""2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye...

8 Mart Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar: 2020 ve 2024 Olimpiyatları'na tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz

"TOHM, Türkiye'de sporun altyapılarını geliştirebilecek en önemli ve en güçlü projelerden biri"

"2020 yılının ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 50'ye yakın Türkiye rekoru kırıldı"

"Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olmuş hiçbir insana bizim 'devşirme' deme hakkımız yok"

" Koronavirüs'ten en az nasıl etkilenebilirizin yolunu bulmaya çalışıyoruz"

SÜPER LİG

13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlılar günü izinli geçirecek.

TFF 1'İNCİ LİG

16.30 Akhisarspor - Osmanlıspor

19.00 Altınordu - Cesar Grup Ümraniyespor

TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 27'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Teksüt Bandırma - Sigortam.net İTÜ Basket

15.15 Beşiktaş Sompo Sigorta - Fenerbahçe Beko

17.30 TOFAŞ - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 Karayolları - Nilüfer Belediyespor

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları

15.00 Fenerbahçe Opet - PTT

18.30 Eczacıbaşı VitrA - Atlasglobal Yeşilyurt

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank

ATLETİZM

09.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı" yapılacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.00 Real Valladolid - Athletic Bilbao (Enes Ünal)

16.30 Feyenoord - Willem II ( Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)

17.00 Milan - Genoa (Hakan Çalhanoğlu)

18.00 Kopenhag - Horsens ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.00 Levante - Granada (İsmail Köybaşı)

19.00 Slavia Prag - Sparta Prag (Semih Kaya)

20.00 Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

22.45 Juventus - Inter (Merih Demiral*)

23.00 Lille - Lyon ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)


Fatih Çintimar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Yunanistan sınırına geçmek için 12 kez girişimde bulunup yakalanan göçmen, karşıya geçmek için fırsat kolluyor Koronavirüs görülmeyen Türkiye, turistlerin gözdesi oldu Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Mart Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]