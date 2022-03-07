8 Mart Salı günü Belediye Otoparkları ve Parkmetre Bayanlara Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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8 Mart Salı günü Belediye Otoparkları ve Parkmetre Bayanlara Ücretsiz Olacak

8 Mart Salı günü Belediye Otoparkları ve Parkmetre Bayanlara Ücretsiz Olacak

07.03.2022 16:10

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KÜLTÜR A.Ş. tarafından işletilen otoparklardan bayan sürücüler 8 Mart Salı günü ücretsiz olarak faydalanacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KÜLTÜR A.Ş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Atatürk Caddesi ile Millet Bahçesi içerisinde bulunan Kapalı Otoparklarda bayan sürücülerden ücret almayacak.Bunun yanında parkmetre uygulamasının uygulandığı Beş Konaklar, Cezmi Kartay, Fuzuli, Milli Egemenlik, Niyazi Mısri, Sivas, Şehit Servet Aktaş, Turgut Temelli, Aslantepe ve Yeni Boztepe Caddeleri ile Leblebici, Şehit Fahri Koçyiğit, Şehit Selahattin Şener, Şire Pazarı, İyilik Sever, Karakaş, Hamigoğlu, Ömer Efendi ve Pınarönü Sokaklarındaki parkmetre uygulamasından da bayan sürücüler gün boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için otoparkların bayanlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirten KÜLTÜR A.Ş. Genel Müdürü Akif Özbildirici, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda bugüne özel olarak otoparklarımız ile parkmetre uygulama alanlarımızdan bayanlarımızı ücretsiz olarak faydalandırıyoruz. Aile kurumunun mihenk taşı olan kadınlarımıza yönelik olarak bugün Atatürk Caddesi ve Millet Bahçesi içerisinde bulunan Kapalı Otoparklarımızdan ücret almayacağız. Ayrıca Parkmetre uygulaması yapılan Beş Konaklar, Cezmi Kartay, Fuzuli, Milli Egemenlik, Niyazi Mısri, Sivas, Şehit Servet Aktaş, Turgut Temelli, Aslantepe ve Yeni Boztepe caddeleri ile Leblebici, Şehit Fahri Koçyiğit, Şehit Selahattin Şener, Şire Pazarı, İyilik Sever, Karakaş, Hamikoğlu, Ömer Efendi ve Pınarönü sokaklarındaki Parkmetre uygulamasından gün boyu ücretsiz olarak faydalanacaklar. Bütün dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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