Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde eşitsizliğe, şiddete, istismara, ayrımcılığa dikkat çekmek için "1000 Kadın Korosu" konseri düzenliyor.



Seyhan Belediyesi Meclis üyesi ve Müzik öğretmeni Filiz Bahadırlı şefliğinde gerçekleştirilecek 1000 Kadın Korosuna, ekonomik, sosyal, siyasi veya kültürel bir şart aranmadan tüm kadınlar başvuru yapabilecek.



Seyhan Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar günü'nde 1000 kadın korosu konseri ile kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek istediklerini söyledi. Birlikte var olmanın farkındalığını ortaya koymayı amaçladıklarını ifade eden Karakaya, "Amacımız, 1000 tane kadını, aynı anda ve aynı amaç etrafında toplamak. Kadın istismarını, eşitsizliği, ayrımcılığı, kadına şiddeti kısaca kadının yaşadığı tüm olumsuzlukları farklı yaşama sahip farklı kadınların oluşturduğu korodan bir kez daha duyurmak" dedi.



"1000 Kadın Korosu"nda yer almak isteyen kadınların, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önündeki yeni nikah salonu içerisindeki irtibat ofisine başvurabileceğini anımsatan Seyhan Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya, "farkındalık oluşturmak adına düzenleyeceğimiz konserin korosunda yer almak isteyen kadınlarımızı başvuru için bekliyoruz. 1000 Kadın Korosu konseri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde saat 16: 00'da Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek" diye konuştu. - ADANA