8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi - Son Dakika

8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Kadın Kolları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Devrekli kadınlara yönelik program düzenledi.

8 Mart'ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Kadın Kolları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Devrekli kadınlara yönelik program düzenledi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde MHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle Devrekli kadınlara yönelik özel program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından davetlilere hitap eden Devrek MHP Kadın Kolları Başkanı Nursen Atar," Öncelikle kadın kolları başkanlığımız tarafından tertip edilen programımıza hepiniz hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın kollarımız tarafından kadınlarımıza yönelik tamamen ücretsiz olarak bir program tertip ettik. Düzenlenen programımıza öncelikle şehitlerimiz ve ordumuz için Fetih suresi okuyarak başladık. Şu günlere özellikle Mehmetçiğimizin duaya çok ihtiyacı var. Program içinde sizlere çam sakızı çoban armağanı günün anısına çeşitli hediyeler ve ikramlarla umarız sizlere unutulmaz bir gün yaşatırız davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize teşkilatım adına tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu


. - ZONGULDAK

Milliyetçi Hareket Partisi, Dünya Kadınlar Günü, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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