8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler düzenlendi

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, bu özel gün için markalar da çeşitli çalışmalar yaptı.

8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler düzenlendi, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, bu özel gün için markalar da çeşitli çalışmalar yaptı. İstanbul'da bulunan Venezia Mega Outlet alışveriş merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ziyaretçilerine karanfil dağıtırken ayrıca isteyen misafirlere Hint kınasıyla geçici dövme yapıldı.

Çocukları ile ziyarete gelen aileler için de ücretsiz çiçek dikim atölyeleri gerçekleştirildi. Anneleri ile saksılara çiçek diken küçük ziyaretçiler hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.


- İstanbul
Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:23 Kaynak: DHA
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