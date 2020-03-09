8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

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8 Mart'ta kadınlara özel etkinlikler düzenlendi
6 saat önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, bu özel gün için markalar da çeşitli çalışmalar yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:23 Kaynak: DHA
tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, bu özel gün için markalar da çeşitli çalışmalar yaptı. İstanbul
'da bulunan Venezia Mega Outlet alışveriş merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ziyaretçilerine karanfil dağıtırken ayrıca isteyen misafirlere Hint kınasıyla geçici dövme yapıldı.
Çocukları ile ziyarete gelen aileler için de ücretsiz çiçek dikim atölyeleri gerçekleştirildi. Anneleri ile saksılara çiçek diken küçük ziyaretçiler hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.
- İstanbul
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