8 Mart'ta Kadınlara Ücretsiz Ulaşım
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kadınlara belediyeye ait toplu taşıma araçları kent merkezi ve ilçelere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde belediye araçlarının tamamının kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini bildirdi. Açıklamada, belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ilçelerde de kadınlara hizmet vereceği belirtildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:08 Kaynak: İHA
Kadınlar Günü'ne Özel Saati 1 Liradan Kiralık Araç
Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü
Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı
Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı