8 Mart'ta Perdeler Kadınlar İçin Açılacak

EDA ÖZDENER / YASEMİN KALYONCUOĞLU - Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın temalı oyunlar ve konserlerle kadın sanatçıların sahneye çıkacağı etkinlikler düzenlenecek.

EDA ÖZDENER/ YASEMİN KALYONCUOĞLU - Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın temalı oyunlar ve konserlerle kadın sanatçıların sahneye çıkacağı etkinlikler düzenlenecek.



Ankara, İstanbul ve İzmir'deki kültür ve sanat kurumları kadınları unutmadı. Kadın duyarlılığı, bakış açısı ve emeği 8 Mart'ı içine alan hafta boyunca sahnelere de yansıyacak.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, temasını kadınların oluşturduğu oyunlar, hafta boyunca tiyatroseverlerle buluşacak.



İstanbul'da 6 kadın komedyenden oluşan "Çok da Fifi Hatunlar", dertlerini espriler eşliğinde anlattıkları stand up gösterisiyle 5 Mart'ta Akasya Kültür Merkezi'nde olacak.



Ankara'da Duygu Asena'nın kaleme aldığı ve birbirinden farklı hayatlara sahip can dostu iki kadının kimlik ve özgürlük arayışını anlatan "Aslında Özgürsün", 6 Mart'ta Cer Modern'de sahnelenecek.



Derya Alabora ve Deniz Çakır'ın oynadığı "Beyaz", 6 Mart'ta 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda başkentli tiyatroseverlerle buluşacak. Emmanuelle Marie'nin yazdığı, Özen Yula'nın yönetmenliğini üstlendiği oyunda kocasıyla mutsuz evliliğini sürdüren bir kız kardeş, uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablanın hasta annelerine bakarken hesaplaşmaları konu ediliyor.



İstanbul'da 8 Mart Cuma akşamı hayal edilenle hayal kırıklığı yaratan erkeklerin benzerliklerine dikkati çeken "Kadın Kafası", Sanataşehir Sahnesi'nde; kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismara şehrin hikayeleriyle dikkati çeken "İstanbul'un Kadınları" Tatavla Sahnesi'nde perde diyecek.



İzmir'de 8 Mart'ta, 7 kadının birbirinden farklı hikayesini anlatan "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" oyunu, Selahaddin Akçiçek Kültür Merkezi'nde izleyici karşısına çıkacak.



Kadınlar şarkılara ses verecek



Kadın sanatçıların sahneye çıkacağı konserler arasında Nilüfer Verdi Caz Trio'nun 5 Mart'ta Ankara Erimtan Müzesi'ndeki performası bulunuyor.



Pınar Ayhan ile "Ezgisi Olan Hikayeler, Hikayesi Olan Kadınlar" adlı müzikli söyleşi, 7 Mart'ta Ankara Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde başkentlilerle buluşacak.



İstanbul IF Performance Hall'de 7 Mart'ta gerçekleşecek "Tolga Akyıldız ile Yüzde 100 Kadın Sahne"de Aslı Gökyokuş, Ayben, Melis Danişmend, Seyyal Taner, Tuğçe Şenoğul, Fatma Turgut, Özge Fışkın, Melisa Karakurt, Suzan Kardeş şarkılarını hemcinsleri için söyleyecek.



Sertab Erener 8 Mart'ta sevenleriyle buluşacak



Sertab Erener, kış sezonu boyunca ilgi gören ve son projesi olan "Sertab'ın Müzikali" ile sevenleriyle buluşacak. Ankara Congresium'da 8 Mart'taki konserde Erener, sevilen şarkılarını seslendirecek.



Fransız Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Senem Diyici, 8 Mart'ta İstanbul Cep Sahne'de sergileyeceği caz performansını, emekçi kadınlara ithaf edecek.



Erimtan Müzesi, 8 Mart'ta opera sanatçılarının yer alacağı "Ezgi Karakaya, Tuğba Dekak ve 3 Tenor" konserine ev sahipliği yapacak.



Ankara'da 9 Mart Cumartesi akşamı lied, arya ve düetlerinden derlenen "Romance Dünya Kadınlar Günü konserinde Mozarthaus'ta; klasik caz ve Balkan müziği buluşturan Yıldız İbrahimova'nın solist olarak yer alacağı Dünya Kadınlar Günü Konseri, Ankara Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde izlenebilecek.



CSO ve DOB kadınları unutmadı



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 7-8 Mart'ta kadın maestro Natalia Ponomarchuk'un yönetiminde konser verecek. Orkestra solist Elif Ece Cansever'e eşlik edecek.



Devlet Opera ve Balesinin Kadınlar Günü Konseri, 8 Mart'ta Ankara Opera Sahnesi'nde düzenlenecek.



Bilkent Senfoni Orkestrası'nın, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde vereceği Dünya Kadınlar Günü konserinde, Yazıcı'nın "Kadın(ım)" eseri ilk kez seslendirilecek.



Kadın temalı heykel ve resimler



Masterpiece etkinlikleri kapsamında, gün temalı resim ve heykel workshopları düzenlenecek.



Çalışmalar, Masterpiece'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'deki atölyelerinde 8 Mart'ta gerçekleştirilecek.



AVM'lerde de etkinlikler olacak



AVM'ler de 8 Mart'a özel etkinlikler düzenleyecek. Ankara Armada AVM, 8 Mart Cuma günü kadın quartet müzik dinletisini sunacak. 9 Mart Cumartesi ise Eser Mutlu ile kahkaha yogası ve bez çanta tasarım atölyesi gerçekleştirecek.



Ankara'da Taurus AVM ise 8 Mart Cuma günü sanatçı Nükhet Duru sevenleriyle, gazeteci-yazar Ayşe Arman'ı da okurlarıyla buluşturacak.

