Son Dakika Haberleri: 8 Mart'ta Renkli Yürüyüş

8 Mart'ta Renkli Yürüyüş

19 dakika önce

İzmir'deki Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği'nin kadının özgürleşmesi için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

8 Mart'ta Renkli Yürüyüş, System.String[]
İzmir'deki Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği'nin kadının özgürleşmesi için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Bando takımının eşlik ettiği grup, Alsancak'ta yürüyen kadınlara kırmızı karanfil dağıtıp günlerini kutladı.  

Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği yürüyüşe sanatçılar, Tahta Bacaklar grubu, bando takımı, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur ve partililer de destek verdi. Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, diğer sivil örgütlerden farklarının duygu ve düşüncelerini sanatsal formasyon ile ifade etmek olduğunu belirterek bu yürüyüşü düzenlemeye karar verdiklerini anlattı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kendi bünyelerinde var olan bando takımı, masklar, şairler, ressamlar ve yazarların katılımıyla kutladıklarını söyleyen Işıkhan, bunun bir ilk olduğunu belirterek Kadın mücadelesine sanatla destek vermek için yola çıktık. Kadının özgürleşmesi ve sanatçının daha aktif olması konusunda çabalarımız olacak. Bu bizim için başlangıç. Kadın hareketinde ve insan hakları davalarında artık sanatın rol alması gerektiğine inandığımız için biz buradayız. Kadınların emeğin, sevgi ve kardeşliğin yanındayız dedi.  

Kadınlardan oluşan Tahta Bacaklar Grubu üyeleri, ilginç kıyafetli bando takımı ve bazı aktivistler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:11 Kaynak: DHA

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