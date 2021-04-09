8 Mart yürüyüşü yapan kadınlara hakarete 2 bin lira ceza - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 2013 yılındaki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşle ilgili habere "Kadınlar evde mi yoksa başkasının kucağında mı?" yorumu yazan imam Ali A. (52), Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada 2 bin 180 lira para cezasına çarptırıldı.

Çaycuma ilçe merkezinde 2013 yılında Eğitim-Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş ile ilgili yerel internet sitesinde yayınlanan '8 Mart'ta Çaycuma'da yürüdüler' haberinin paylaşıldığı sosyal medyada bir kullanıcının '8 Mart'ın Çaycuma'da bu kadar etkili kutlanması ne kadar güzel. Çaycuma'ya her türlü kötülüğü yaptılar ama Çaycumalı kadınları eve hapsetmeyi başaramadılar' yorumun altına imam Ali A. da yorumda bulundu. İmam Ali A., "Başını kumdan çıkart da Çaycuma'ya öyle bakmanı tavsiye ediyorum. Bak ki neler çıkacak? Kadınlar evde mi yoksa başkasının kucağında mı?" diye yazdı. Ali A.'nın yorum ilçede tepkilere neden olurken, Cumhuriyet Savcılığı kadınların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür dileyen Ali A. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çaycuma Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2015 yılındaki karar duruşmasında imam Ali A. hakkında beraat kararı verildi.