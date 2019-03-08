Son Dakika Haberleri: 8 Mart Zeytinburnu'nda Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

8 Mart Zeytinburnu'nda Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnulu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü heyecanına ortak oldu.

8 Mart Zeytinburnu'nda Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnulu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü heyecanına ortak oldu. Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu tarafından gerçekleştirilen konserde kadınları yalnız bırakmayan Kurum, "Tüm kadınlarımızın ve eşimim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Dünyanın Ödüllendirdiği Türk Kadınları" isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan sergi açılışına kadınlar yoğun katılım gösterdi. Sergi açılışı sonrası Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu tarafından birbirinden güzel eserler seslendirildi. Koro tarafından gerçekleştirilen konsere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven ve çok sayıda kadın katıldı. Koronun seslendirdiği eserleri dinleyen kadınlar eğlenceli anlar yaşadı.

"Tüm kadınlarımızın ve eşimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

Birbirinden anlamlı etkinlikler ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm kadınlarımızın, eşimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de tebrik ediyorum. Onu göremedik. Bir haftadır biz dışarıdayız. Bu vesileyle onunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etmiş olalım. Onların emekleri bize çok. Neşet Ertaş diyor ki, 'Kadınlar İnsandır, Erkekler ise İnsanoğlu' bu muhteşem söz aslında bizim medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün içerisinde kadının durumunu en net bir şekilde aslında gösteriyor" diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde de kadın konseyi çalışmalarına hız vereceğiz"

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ise, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti iktidarı kadınların temsiliyetine en yüksek oranda yer vererek kadınlarımızın her alanda yer almasını sağladılar. Kadınlarımız, eşlerimiz bugün artık siyasette, sporda, sanatta, üretimde her yerde varlar. İyi ki varlar. Bütün bunları sürdürmek için biz de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Allah nasip ederse sizlerin de desteği ile önümüzdeki dönemde de bu kadın konseyi çalışmalarına hız vereceğiz. Zeytinburnu'nda çalışan, üreten emekçi kadınlarımızın toplumun her alanında yer almaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Zeytinburnu, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı Güzel Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 20:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Mart Zeytinburnu'nda Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]